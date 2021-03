Bosbeekschool voorlopig dicht: coronabesmettingen onder leerlingen en ouders

SANTPOORT-NOORD - Door een flink aantal coronabesmettingen onder leerlingen en ouders is de Bosbeekschool voorlopig dicht. Leraren en leerlingen zitten voorlopig thuis. "Acht van de elf klassen moesten in quarantaine, inclusief de leraren, dan is volledig omschakelen naar online-onderwijs de beste optie", aldus Martijn van Embden van Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) IJmond, waar de basisschool onder valt.

In de afgelopen dagen hebben meerdere ouders bij de directie aangegeven dat zij of hun kinderen positief waren getest. Gezien het besmettingsrisico en de geldende maatregelen zou dat betekenen dat het merendeel van de klassen in quarantaine moesten. De school heeft in overleg met OPO IJmond en GGD Kennemerland besloten om daarop in zijn geheel de schooldeuren voorlopig te sluiten.

"Om de kans op besmettingen te verkleinen, en vanwege de continuïteit van het onderwijs was onderwijs op afstand voor de gehele school de meest logische oplossing", aldus Van Embden. "Daarbij kunnen we nu ook zo makkelijk schakelen: op woensdag namen we het besluit, donderdag hadden alle kinderen al online les."