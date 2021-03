De Peiling: ik weet op welke politieke partij ik ga stemmen

Je hebt nog twee dagen om te beslissen op welke politieke partij je gaat stemmen. Ben je er al uit? Heb je een vermoeden, of ben je een zwevende kiezer? Of breng je geen stem uit? Wat is voor jouw beslissend in je stem? Heb je een stemwijzer ingevuld?

Dit jaar kan er meerdere dagen worden gestemd voor de 29ste landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Vorige week al per post, en deze maandag en dinsdag ook al op verschillende locaties. Woensdag is de échte stemdag.

Kiesgerechtigden

Er doen 37 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. 1.579 mensen hebben zich verkiesbaar gesteld. Een enorme keuze voor de kiesgerechtigden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er naar schatting 13,2 miljoen mensen kiesgerechtigd zijn. 810.000 jongeren mogen voor het eerst naar de stembus.

In verband met de coronapandemie mogen kiesgerechtigde zeventigplussers per post stemmen. Dit zijn ruim 2,4 miljoen inwoners. Het aantal in het buitenland woonachtige Nederlanders die zich geregistreerd hebben om te kunnen stemmen bedraagt bijna 93.000, zo meldt Nu.nl.

Zwevende Kiezers

Ondanks de royale keus uit 37 partijen, worstelen veel zwevers met het bepalen van hun stem: de zwevende kiezer. Volgens onderzoeker André Krouwel van de Vrije Universiteit is dat van alle tijden. "Corona of niet, we zweven dit jaar niet meer of minder", zegt de onderzoeker tegen RTL Nieuws.

Hoe dat komt? "Veel partijen liggen dicht bij elkaar en doordat bijna alle aandacht uitgaat naar corona, is het voor de kiezer nog lastiger om te ontdekken waar een partij voor staat."

Blanco

Vind je dat niemand jouw stem waard is? Dan kan je ook blanco stemmen, dit doe je door simpelweg niemand aan te kruisen. Een blanco stem wordt niet meegeteld bij het vaststellen van de kiesdeler, maar is ook niet hetzelfde als een ongeldige stem. Blanco stemmen worden namelijk apart geteld, meldt Oneworld.nl.

Niet-stemmers

Josje Den Ridder, politicoloog en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de niet-stemmer. "Het gaat met name om jongeren en mensen met een lagere opleiding. Mensen in de leeftijd van 35 tot 64 jaar stemmen meer, en hoe hoger de opleiding, hoe eerder mensen geneigd zijn om wel te gaan stemmen", meldt de NOS.