Bondscoach Dean Gorré selecteert Telstar-speler Roscello Vlijter voor Suriname

VELSEN-ZUID - Telstar-speler Roscello Vlijter is opgenomen in de WK-selectie van Suriname. Vlijter is niet de enige 'Nederlandse' Surinamer die door bondscoach Dean Gorré is geselecteerd. Onder meer Ramon Leeuwin (AZ), Ryan Donk (ex-AZ) en Damil Dankerlui (ex-Ajax) kregen ook een uitnodiging.