Politie-onderzoek station Koog aan de Zaan na meldingen van 'gelost schot' in of bij trein

ZAANDIJK - Het treinverkeer op het traject Amsterdam-Zaanstad-Alkmaar is vanochtend stilgelegd omdat één van de passagiers een vuurwapen bij zich droeg. Volgens getuigen is er in of bij een sprinter op station Koog aan de Zaan geschoten, al kan de politie dat nog niet bevestigen.

De betreffende sprinter staat stil op het station, waar veel agenten onderzoek doen. De trein wordt doorzocht en passagiers wordt gevraagd hun verhaal te delen, zo is te zien in een video van een getuige.

NH Nieuws-verslaggever Tom van Midden is ter plaatse en ziet dat de passagiers in kleine groepjes naar buiten mogen en door de politie worden ondervraagd. "Sommige mensen hebben drie kwartier in de trein gezeten", vertelt hij.

Een vrouw die in de desbetreffende trein zat, spreekt op Twitter van een 'heftige situatie'. Ze laat NH Nieuws weten dat ze zag hoe in vrouw in de trein 'in paniek' haar richting op kwam gelopen. Die vrouw zei dat er een man met een vuurwapen in de trein aanwezig was. "Op een gegeven moment hoorden we ook een schot, toen stonden we al stil op het station."