Gevonden man blijkt doodgeschoten: het gaat om 'Lau' (22) uit Assendelft

AMSTERDAM - De politie gaat ervan uit dat de 22-jarige man die afgelopen vrijdag in het water bij de Nico Broekhuysenweg werd gevonden is doodgeschoten. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart.

Het lichaam van de man die 'Lau' werd genoemd, werd vrijdagochtend in een sloot gevonden maar is vermoedelijk eerder die nacht om het leven gebracht. De politie denkt dat hij niet is doodgeschoten op de plek waar hij is gevonden. Hij werd voor het laatst aan het begin van de nacht in Assendelft, zijn woonplaats, gezien.

De politie roept getuigen en bekenden van het slachtoffer op zich te melden.