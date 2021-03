25 duizend euro niet alleen voor vlag op Grote Kerk, ook voor de veiligheid

HOORN - De beslissing om 25.000 euro uit te trekken om 'goed en waardig' te kunnen vlaggen vanaf de Grote Kerk heeft nogal wat stof doen opwaaien in de Hoornse politiek. In een reactie op vragen van de lokale CDA-fractie, laat het college van burgemeester en wethouders weten dat dit bedrag niet alleen besteed wordt aan de vlagconstructie, maar dat er ook veiligheidsmaatregelen aan de torenspits worden aangebracht. "Bovendien is het de kers op de taart van de herinrichting op het Kerkplein", zegt het college.

Na herhaaldelijke verzoeken van een inwoner uit de stad om weer te kunnen vlaggen vanaf het hoogste punt heeft de gemeente besloten geld beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de Grote Kerk in Hoorn. Hier is 25.000 euro voor gereserveerd, wat uit vier verschillende potjes van het gemeentebudget gehaald moet worden.

De lokale fractie van het CDA in Hoorn stelde echter vragen bij het hoge bedrag dat hier voor wordt uitgetrokken. "Als het uit vier potjes gehaald moet worden, lijkt het wel een beetje op schrapen om aan het geld te komen. Alsof ze zoekende zijn naar hoe ze dit voor elkaar gaan krijgen", vertelde fractievoorzitter Bennis eerder aan NH Nieuws.

Torenspits en vlagconstructie

In een reactie op de vragen van het CDA laat het college van burgemeester en wethouders weten dat het bedrag niet alleen wordt gebruikt voor het vervangen van de vlagconstructie, maar dat dit ook wordt aangewend voor het aanpassen van de torenspits op de Grote Kerk.

"De gemeente moet zorg dragen voor het veilig kunnen betreden van gemeentelijke gebouwen", laat het college weten in de reactie. "De kerktoren is eigendom van de gemeente en stond al op de lijst om aangepakt te worden qua toegankelijkheid en veiligheid. Naar aanleiding van het verzoek om weer te kunnen vlaggen vanuit de torenspits is gekeken of het aanbrengen de veiligheidsmaatregelen gecombineerd kan worden met het aanbrengen van een nieuwe vlagconstructie. Dat bleek het geval te zijn."

De burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn zeggen dagelijks hinder te ondervinden van de financiële situatie van de gemeente, maar zijn dagelijks op zoek naar manieren om bepaalde zaken toch mogelijk te maken. Het uitbesteden van het bedrag aan derden is niet aan de orde. "Het ligt voor de hand dat zij een tegenprestatie van de gemeente willen en zelf willen vlaggen. Wij vinden dat vlaggen vanaf dit punt bijzonder en uitzonderlijk moet blijven en niet moet worden gebruikt voor commerciële reclame- of sponsoruitingen."

Oude traditie

Tot het einde van de vorige eeuw was het gebruikelijk om op nationale feestdagen of bij belangrijke gebeurtenissen vanaf de hoogste punten in dorpen en steden te vlaggen. Met de toegenomen Arbo-eisen en de vaak moeilijk toegankelijke plekken om de nationale vlag te kunnen zwaaien is deze traditie in de afgelopen jaren verloren gegaan.

Het college zegt veel waarde te hechten aan deze traditie en wil deze in ere herstellen. "De toren van de Grote Kerk is in onze historische binnenstad het hoogste punt en tevens het middelpunt van de stad", stelt het college. "Het vlaggen vanaf deze locatie zal vanuit een groot deel van de stad zichtbaar zijn."

"Daarmee dient het als symbool van eenheid en verbondenheid tussen onze inwoners en bezoekers van onze stad", gaat de reactie verder. "Vlaggen vanaf dit punt draagt vanuit historisch en cultuurhistorisch oogpunt ook bij aan de rijke historie van de stad en aan de wens om meer stad te zijn. Wij beschouwen het vlaggen vanaf deze plek bovendien als kers op de taart van de herinrichting van het Kerkplein."