Voormalig directeur jachtwerf Hakvoort overleden

MONNICKENDAM - Albert Hakvoort, voormalig directeur en eigenaar van de jachtwerf Royal Hakvoort Shipyard in Monnickendam, is donderdag overleden aan de gevolgen van corona. Hakvoort is 80 jaar oud geworden.

Het familiebedrijf bestaat ruim 100 jaar en kwam in 1919 in handen van de familie Hakvoort. Albert werkte 60 jaar in het bedrijf dat luxe jachten bouwt. Het bedrijf is nu in handen van zijn twee zoons Klaas en Albert. In november kreeg de botenbouwer het predicaat Koninklijk. Het familiebedrijf wordt al jaren gerund door een Albert en Klaas. De naam doorgeven is een familietraditie, net als in het bedrijf werken.

Koninklijk Predicaat voor Hakvoort Shipyard - NH Nieuws

De broers Klaas en Albert zitten nog vol mooie plannen en dromen. Stilzitten zit er ondanks het predicaat dan ook nog niet in: "Dat wij de komende twintig tot dertig jaar nog hele mooie jachten mogen bouwen. En dat we er dan ook financieel iets aan over houden. Wij bouwen elke keer weer nieuwe prototypes. Dat is heel moeilijk en de marges in de jachtbouw zijn niet heel groot", vertellen de broers. Albert Hakvoort is gisteren in besloten kring begraven.