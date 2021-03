Dag twee van de Tweede Kamerverkiezingen, partij stelt vragen over veiligheid van meerdaags stemmen

De opkomst in de gemeente Den Helder was gisteren 9,12 procent. Dat maakt de gemeente zojuist bekend. Er kon op vier plekken gestemd worden. De meeste stemmen werden uitgebracht in ’t Dorpshuis (730) gevolgd door De Draaikolk (511). In stadshal de Kampanje werden 398 stemmen uitgebracht en in het gebouw van Wijkbeheer 321.

De eerder verstuurde briefstemmen zijn ook meegerekend in het opkomstgetal.