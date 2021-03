Volendam-trainer Jonk vond duel met NEC 'eredivisiewaardig': "Andere wedstrijd gezien"

NIJMEGEN - De verwarring over het wedstrijdbeeld was vrij groot toch FC Volendam-trainer Wim Jonk werd geconfronteerd met het feit dat zijn ploeg weggespeeld zou zijn door NEC. "Ik vind weggespeeld echt geen goede conclusie, dus dan hebben jullie echt een andere wedstrijd gezien."

"Ik denk dat wij in de eerste fase redelijk goed spelen, de overhand hadden en een aantal mogelijkheden krijgen", zegt de trainer na de 1-0 verliespartij in Nijmegen. Voor rust kon de thuisploeg uitlopen naar een ruime voorsprong, maar hielden de Volendammers in leven.

Jonk zag een boeiend duel in De Goffert waar beide teams elkaar tot een hoog niveau dreven. "Ik vond het een interessante wedstrijd. Een eredivisiewaardige wedstrijd."