"Mogelijk spullen gevonden van vermiste Naima Jillal in Antwerpse loods"

AMSTERDAM - De Nederlandse en Belgische politie hebben in een loods in de haven van Antwerpen mogelijk sporen gevonden van de verdwenen Naima Jillal. De destijds 52-jarige vrouw wordt sinds zondagavond 20 oktober 2019 vermist vanaf de Gustav Mahlerlaan in Zuid.

Onder de grond zijn kledingstukken en een handtas gevonden, melden De Telegraaf en Het Parool. Sporenonderzoek moet uitwijzen of die van Jillal zijn. De politie vermoedt dat de vrouw het slachtoffer is van een criminele afrekening.

De loods waarin de politie nu minutieus onderzoek doet, aan de rand van de Antwerpse Haven, zou dezelfde zijn waar in april vorig jaar een partij van 4200 kilo cocaïne in beslag werd genomen waarna veertien verdachten werden gepakt. Onder hen zouden acht jonge mannen zijn uit Amsterdam Zuidoost.

Zuidas

Jillal is voor het laatst gezien toen zij die 20 oktober 2019 op de Gustav Mahlerlaan in Zuid in een donkerkleurige Volkswagen Polo stapte. Op dat moment zaten er gestolen kentekenplaten op het voertuig, die eerder werden losgehaald van een auto in Noord.

Ze zou ter verantwoording zijn geroepen voor een mislukte cocaïnedeal. In juni vorig jaar werd bekend dat er binnen het criminele circuit foto's zouden circuleren waarop te zien zou zijn dat zij niet meer in leven is.

Verdachten

In november 2019 werden er drie verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn bij deze verdwijning. Het drietal kwam al snel weer vrij omdat ze volgens het Openbaar Ministerie 'geen hoofdrol' hadden in deze zaak. Vorige maand werd in Opsporing Verzocht bekend dat 'Bolle Jos' mogelijk betrokken is bij de verdwijning.