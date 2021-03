Daley Blind verlengt contract bij Ajax tot 2023

Het contract van Blind liep aanvankelijk tot en met de zomer van 2022. "Ik ben blij dat ik eruit ben gekomen met Ajax", zegt Blind op de website van Ajax. "Dit was het juiste moment om bij te tekenen", stelt Blind. "Ik heb het ontzettend naar mijn zin en voel me thuis op de club. We hebben een fantastisch elftal, waarmee we veel mee kunnen bereiken. Daar maak ik graag deel vanuit."

De 31-jarige speler doorliep de hele jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2008 in het eerste in de wedstrijd tegen FC Volendam (1-2). In de zomer van 2014 vertrok hij naar Manchester United om vervolgens vier jaar later terug te keren in Amsterdam.