Iris maakt regenboogstemwijzer: "Sommige partijen willen lesgeven in LHBTIQ+"

Als zestienjarige mag ze nog niet stemmen, maar haar vrienden wel. Die weten soms niet of de politieke partij van hun voorkeur wel regenboog gekleurd is.

Twee dagen lang heeft Iris alle partijprogramma's doorgeplozen en alle opmerkingen van belang op slides in Instagram gepost. "Zoals die van de SGP die bepaalde opmerkingen maken over de community, die niet meer van deze tijd zijn", constateerde ze. "Maar ook sommige partijen willen dat op scholen les wordt gegeven over LHBTIQ+ en sommige partijen willen dat wachtlijsten voor transpersonen korter worden."

Daarnaast gaat ze een stapje verder dan meeste stemwijzers. Iris heeft voor de goede orde ook maar even gekeken hoe de partijen zich de afgelopen jaren gedragen hebben in de Tweede Kamer. "Ik heb ook gekeken naar moties, hoe partijen in werkelijkheid stemmen", vertelt ze. "Want daar zit nog wel eens een verschil in, in wat ze zeggen en wat ze doen."