Jordy Clasie blijkt gokker AZ te zijn; Alkmaarse club gaat niet in op namen

ALKMAAR - Jordy Clasie is de speler binnen de AZ-selectie die op voetbalwedstrijden heeft gegokt, melden diverse bronnen. De voetbalclub laat de publicatie in onder meer De Telegraaf "voor hun rekening". De zaakwaarnemer van Clasie heeft het verhaal inmiddels aan de NOS bevestigd.

In totaal is er uit naam van de Haarlemmer op zeventien voetbalwedstrijden geld ingezet. De middenvelder heeft tegenover de tuchtcommissie verklaard dat zijn buurjongen degene is geweest die het geld heeft ingezet. Het online account van de jongen bij Bwin zou geblokkeerd zijn geweest.

Hoewel de uitspraak van het mondeling beroep van 26 februari is, zat de voetballer al eerder zijn schorsing van drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) uit. Vanaf 31 januari (Ajax-thuis) ontbrak de 29-jarige Clasie bij de selectie van AZ. Op 20 februari (VVV-uit) keerde hij terug.

Anonimiteit

AZ bevestigt noch ontkent de naam van Clasie en houdt het bij de verklaring op de website die de club eerder gaf: "AZ heeft kennisgenomen van de uitspraak van de onafhankelijke commissie van beroep betaald voetbal (CvB) en heeft geconstateerd dat er geen sprake is geweest van wedden op eigen wedstrijden door de speler van AZ of op losse wedstrijden van de eredivisie. De speler heeft bij AZ aangegeven dat hij de zaak betreurt, maar uitgelegd hoe het is gegaan. Na zijn uitleg en de uitspraak van de Commissie van Beroep is de zaak daarmee voor AZ gesloten."

Overigens benadrukt een woordvoerder van de club maandagavond dat er niemand een spreekverbod heeft en dat het aan de speler in kwestie is om eventueel uit de anonimiteit te treden. Clasie heeft zelf nog niet gereageerd. Zijn zaakwaarnemer deed dat later op de avond wél. Hij bevestigde het verhaal tegenover de NOS.