Jong AZ draait achterstand om tegen Jong Ajax

De Amsterdammers zitten in een mindere fase in het seizoen en verloren vorige week van hekkensluiter FC Den Bosch, maar speelden afgelopen weekend gelijk tegen Roda JC. Toch zette Naci Ünüvar Jong Ajax in de 25ste minuut op voorsprong. Jelle Duin repareerde vrij snel de schade voor Jong AZ en Kenzo Goudmijn besliste in de 69ste minuut het duel in het voordeel van de Alkmaarders.

Opstelling Jong AZ: Verhulst; Jacobs, Berkhuis, Velthuis, Gullit, Koopmeiners, Aboukhlal, Evjen, Duin, Goudmijn, Taabouni

Opstelling Jong Ajax: Scherpen; Kasanwirjo, Regeer, Llansana, Baas; Warmerdam, Fitz-Jim, Taylor, Hansen, Brobbey, Ünüvar