Enkhuizer (20) overleden na auto-ongeluk in Drenthe

ENKHUIZEN - Een 20-jarige man uit Enkhuizen is om het leven gekomen bij een ongeluk in het Drentse Hoogersmilde. Het ongeval gebeurde 1,5 week geleden al, maar nu is duidelijk geworden dat de man het niet heeft overleefd.

Na enkele dagen op de Intensive Care is hij afgelopen donderdag alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Hoe het gaat met de bestuurder van de andere auto, een 24-jarige vrouw uit Heerenveen, is onbekend.

