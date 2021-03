Minister Ollongren bezoekt eerder geopend stembureau met burgemeester Roemer

ALKMAAR - Minister Kajsa Ollongren reist door het land om te zien hoe de Tweede Kamerverkiezing dit jaar verloopt. In de gemeente Alkmaar bezocht ze vandaag samen met burgemeester Roemer een eerder geopend stembureau. "Wij hebben er alles aan gedaan om de verkiezingen veilig en coronaproof te organiseren."

Bij de stemlocatie sprak Ollongren onder meer met het verkiezingsteam van Alkmaar over het vervroegd stemmen en het stemmen per post. "Het zijn dit jaar bijzondere verkiezingen, met enkele nieuwe onderdelen. Het is goed om te zien hoe men zich daarop heeft voorbereid en hoe het vervroegd stemmen verloopt. Dat verdient een groot compliment."

In alle gemeenten zijn dit jaar een aantal stembureaus twee dagen eerder geopend om ruimte te geven aan risicogroepen. In Alkmaar zijn dat er tien. Op 17 maart opent de gemeente alle 68 stembureaus.

Ongeldig

De gemeente laat verder weten dat er inmiddels 4.850 stemmen per post zijn binnengekomen. Van die stemmen zijn er 150 'ter zijde gelegd', ofwel ongeldig verklaard. "In bijna alle gevallen was de stem niet compleet", aldus een woordvoerder.