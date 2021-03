Gemeente Opmeer komt ook met nieuw steunpakket voor inwoners

"Er is niets vervelender dan tussen wal en schip vallen als het water aan de lippen staat", vertelde ze eerder aan WEEFF. "Daarom is deze nieuwe regeling een goed vangnet."

De nieuwe regeling kan bij de gemeente aangevraagd worden en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dit jaar. De einddatum van deze periode is 30 juni 2021. Inwoners hebben tot augustus de tijd om hun aanvraag in te dienen.

Een grote groep mensen is door de coronacrisis niet in staat om de vaste lasten voor hun woning te betalen. Deze inwoners kunnen een aanspraak maken op dit nieuwe steunpakket. Daarnaast is deze steun bedoeld voor ondernemers die hun zaak door de coronapandemie dicht moeten houden, meldt de gemeente Opmeer.

