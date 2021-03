Verontwaardiging over vertraging bouw HOV-tunnel: Hilversumse politiek wil kosten weten

HILVERSUM - Nu de bouw van de spoortunnel aan de oostkant van Hilversum flink vertraagd is, wil de Hilversumse politiek weten wat deze vertraging de gemeente gaat kosten. Dat blijkt uit raadsvragen van Hart voor Hilversum en de VVD, twee van de grootste raadspartijen.

De vertraging is een enorme tegenvaller voor buurtbewoners rondom de tunnel. Ze hebben al een jaar overlast van het werk dat letterlijk in hun voortuin plaatsvindt.

"Als er financiële consequenties zijn van de vertraging, liggen die dan bij BAM, de provincie of bij de gemeente?"

Quote

De enorme vertraging leidt ook tot verbazing en verontwaardiging binnen de Hilversumse politiek. Waar gedeputeerde Jeroen Olthof de vertraging een 'enorme tegenvaller' noemt, vindt VVD-raadslid Hidde Fennema dat nog zacht uitgedrukt. "Maximaal tien maanden vertraging op een geplande sluitingstijd van zo’n achttien maanden is een meer dan vijftig procent overschrijding van de planning. Dan is 'enorme tegenvaller' in de ogen van de VVD-

fractie nog een vrij eufemistische kwalificatie", aldus Fennema.

Kostenplaatje

Hart voor Hilversum en de VVD kijken vooral ook naar het kostenplaatje. De partijen willen weten welke financiële gevolgen de vertraging heeft voor de gemeente. "Als er financiële consequenties zijn van de vertraging, liggen die dan bij BAM, de provincie of bij de gemeente? En wanneer de financiële consequenties worden verdeeld, wat is dan het aandeel van de gemeente Hilversum?", vraagt Hart voor Hilversum zich af.

Hilversum was de afgelopen jaren erg uitgesproken over wat het zou bijdragen aan de bouw van de spoortunnel. Dat zou maximaal 2,5 miljoen euro zijn en geen cent meer, zo bepaalde de gemeenteraad zeven jaar geleden. De partijen willen van het college van burgemeester en wethouders horen of die afspraak nog altijd staat.

Gevolgen voor Hilversummers

Daarnaast willen Hart voor Hilversum en de VVD weten welke gevolgen de maandenlange vertraging heeft voor buurtbewoners en ondernemers in de buurt. "Tot nu toe is het vanwege de coronapandemie qua verkeersdruk en overlast misschien nog mee gevallen. Juist in de maanden waarin deze vertraging speelt, moeten de Hilversumse bewoners en ondernemers vol aan de bak om de crisis te boven te komen", aldus Fennema.

De VVD vraagt het college samen met de andere betrokken partijen nog eens goed te kijken of er echt niks gedaan kan worden om de vertraging tot een verder minimum te beperken.

De vragen van de twee partijen moeten nog worden beantwoord.