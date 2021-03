Een legertruck als camper? Willem verbouwt hem in zijn voortuin

HOOGWOUD - Willem Reek uit Hoogwoud heeft een opvallend huis en sinds kort staat er ook nog eens een opvallende tent in zijn voortuin. Wie over de Herenweg in zuidelijke richting rijdt, ziet duidelijk een groot legervoertuig in die tent staan. Sander Huisman was nieuwsgierig naar het huis - is het één of zijn het twee huizen? - en rijdt een rondje in het legervoertuig met eigenaar Willem.

Het staat prominent langs de Herenweg in Hoogwoud; een gebouw dat zo door kan als gemeentehuis. Er lijken twee voordeuren in te zitten, maar achter de grote raampartij in het midden lijkt geen scheidingswand zichtbaar. Het is opvallende architectuur met alle hoeken en extra daken links en rechts. Eigenaar Willem Reek vertelt er graag over: "Het is uit 1976, gebouwd voor een tandarts. Het is een tandartspraktijk en een woonhuis." Artikel gaat verder onder de foto

Het legervoertuig voor het opvallende huis in Hoogwoud - Sander Huisman / WEEFF

Sinds enkele maanden staat er op de oprit een grote grijze tent waarin duidelijk een legertruck zichtbaar is. "Dat komt omdat wat er in staat niet binnen in huis past", verwijst Willem naar het legervoertuig. "Ik ga er een camper van bouwen", zegt Willem ambitieus. En tot alle werkzaamheden aan de buitenkant af zijn wil hij het voertuig graag droog hebben staan. Artikel gaat verder onder de foto

Willem bouwt zijn legervoertuig om tot camper - Sander Huisman / WEEFF

Ook het voertuig komt uit 1976, is van het Zweedse leger geweest, en heeft eigenlijk altijd binnen gestaan. "Er staat maar 8000 kilometer op de teller", weet Willem. Maar zodra het weer kan gaat de tent die er nu omheen staat weer weg: "Het is tijdelijk, zoiets laat je niet lang voor je deur staan."