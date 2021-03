Blijdschap bij buurtbus 416: "Geen ballonnen, wel opluchting dat we weer mogen rijden"

SCHAGEN - Blijdschap bij het bestuur van Buurtbus 416 tussen Schagen en Keileroord. Precies een jaar na de eerste lockdown mogen de bussen voor het eerst weer de weg op. De bussen zijn voorzien van een luchtfilter, kuchschermen en extra ventilatie. Maandag 22 maart is de eerste rit weer: "Ik ga geen ballonnen ophangen, maar ik hoop dat het voor iedereen een opluchting is dat we weer gaan rijden."

De bussen staan klaar op het parkeerterrein aan de Piet Ottstraat in Schagen. De deuren gaan wat langzaam open, maar dat komt omdat ze lang dicht zijn geweest. "Het wachten was op verlichting van de coronamaatregelen. Dat was augustus vorig jaar en toen ging het weer niet door", vertelt Paul Fortgens, chauffeur van buurtbus 416. "Het was gewoon niet veilig om te rijden, juist omdat we vooral met gepensioneerden werken. Nu gelukkig wel dus."

Kuchscherm

Inmiddels zijn de buurtbussen aangepast door Connexxion. Fortgens toont het met trots: "Hier ziet u het Hepa-filter. Dat is een top-off-the-bill systeem dat alle schadelijke stoffen uit de lucht haalt en in het dak zit een ventilatierooster. Om de passagiers en de chauffeurs te schermen is er een kuchscherm geplaatst. Het mondkapje blijft wel verplicht in de bus."

Ondanks het volste vertrouwen dat het vanaf maandag helemaal goed komt, hoopt Fortgens nog wel dat er wat meer chauffeurs bijkomen. "We hebben er genoeg op de plank, maar we kunnen nog wel wat versterking gebruiken. Nog niet iedereen durft het aan of wacht op een vaccinatie. Wie chauffeur bij ons wil worden mag mij mailen."

Interesse om Buurtbus 416 te besturen? Mail dan naar [email protected]