Pre-brugklas voor slimme kinderen die nog niet klaar zijn voor de middelbare school

VELSEN-ZUID - Het Gymnasium Felisenum start aankomend schooljaar met het Prelisenum. Dit is een pre-brugklas schooljaar speciaal voor leerlingen die op de basisschool qua leerstof niet meer worden uitgedaagd maar voor wie op andere vlakken de overstap naar de middelbare school nog net te groot is.

Gymnasium Felisenum

Jaarlijks start bij het Felisenum in Velsen-Zuid een aantal relatief jonge, in de meeste gevallen hoogbegaafde leerlingen die op de basisschool één of meerdere klassen hebben overgeslagen. En hoewel dit in veel gevallen goed gaat, merken ze steeds vaker dat er op sommige punten problemen kunnen ontstaan. "Doordat de lesstof op de basisschool niet uitdagend genoeg is hebben sommige leerlingen niet geleerd hoe je moet leren en wat het betekent om door te moeten zetten wanneer iets niet lukt", zo legt Carolien Christiaanse uit, die samen met collega José Bosman het Prelisenum-jaar initieerde. "Maar ook op sociaal-emotioneel vlak merk je dat deze jonge leerlingen niet goed weten hoe ze met sommige situaties moeten omgaan."

De mogelijkheid om het Prelisenum op te zetten kwam in eerste instantie doordat er binnen Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland voor de middelbare scholen in de regio geld beschikbaar werd gesteld. Dit konden ze naar eigen inzicht besteden, mits er aan bepaalde gestelde voorwaarden zou worden voldaan. Hierop bekeken Christiaanse en Bosman waar binnen hun school de nood het hoogst was. "We kwamen vrij snel uit bij een groep leerlingen die in de eerste klassen vastlopen of blijven zitten, omdat ze bepaalde vaardigheden niet hebben ontwikkeld. Vaak zijn dit hoogbegaafde leerlingen en/of versnellers die de basisschool probleemloos hebben doorlopen maar op de middelbare school niet de benodigde vaardigheden blijken te bezitten. Door middel van uitdagend lesmateriaal en veel bewegingsonderwijs, worden de leerlingen uitgedaagd deze vaardigheden te ontwikkelen of te versterken", aldus Christiaanse.

Het Murmellius Gymnasium in Alkmaar en het Stedelijk Gymnasium Nijmegen bieden een soortgelijk tussenjaar aan, en met succes. Ook in de regio bleek dat er veel vraag was naar een pre-brugklas jaar in de buurt en dus besloot het Felisenum dat het geld daaraan zou worden besteed, zo licht Christiaanse hun keuze toe. Inge Verstraete is consulent bij het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland waar in totaal 31 scholen onder vallen. Daarnaast heeft zij 'Handboek leren leren' geschreven, waarin zij uitleg geeft over de leerprincipes in het voortgezet onderwijs. Verstraete is van mening dat dit soort initiatieven van een pre-jaar ontstaan doordat scholen niet doorlopen. Knip "We hebben nu een knip. Een kind zit óf op de basisschool, óf op de middelbare school. Terwijl als dat in elkaar zou overlopen, dan kunnen kinderen van beiden meepikken wat ze nodig hebben. Bijvoorbeeld leerstof van de middelbare, maar de sociale vaardigheden van de basisschool", aldus Verstraete.

Het idee achter het Prelisenum is om leerlingen in het pre-brugklasjaar 'rijp' te maken voor de middelbare school door ze essentiële vaardigheden bij te brengen. "Denk hierbij aan plannen, leren leren, maar ook hoe ze hun emoties kunnen controleren en hoe om te gaan met teleurstellingen", legt Christiaanse uit. "Ineens gaat werk niet meer vanzelf of lukken dingen niet in één keer." Kans Verstraete is enthousiast over het initiatief van het Felisenum, en vermoedt dat steeds meer scholen voor deze mogelijkheid zullen kiezen. "Het biedt een school de kans om jonge leerlingen meer te helpen met belangrijke vaardigheden om daardoor krachtiger de middelbare school te doorlopen. Daarmee minimaliseer je ook het aantal jonge leerlingen dat op een gegeven moment blijft zitten", vindt Verstraete. Het Felisenum, dat ruim 650 leerlingen telt, heeft ruimte voor maximaal 15 kinderen in hun Prelisenum-jaar. Tot nu toe hebben ongeveer 11 kinderen zich aangemeld.