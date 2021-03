Niet curator maar Wehkamp verantwoordelijk voor verdwijning anderhalve ton

Toen beide partijen achter het voorval kwamen, was het totaalbedrag van 144.000 euro al doorgesluisd en verdwenen, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Wehkamp weigerde vervolgens om het bedrag aan de curator te betalen. Le Belle spande daarop een civiele rechtszaak tegen het bedrijf aan.

Dubbele kosten

Uit onderzoek is gebleken dat de hackers niet via zijn IP-adres hebben toegeslagen. Dat betekent dat Wehkamp, na meerdere schikkingsonderhandelingen, 160.000 euro moet terugbetalen aan de curator.

Het onderzoek is in volle gang, van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Wehkamp blijft betrokkene in het onderzoek. De curator is inmiddels schadeloos gesteld.