Burgemeester Van Dam zal geen extra politie inschakelen tijdens stemdagen

HOLLANDS KROON - Er zullen geen extra politieagenten of handhavers surveilleren in de gemeente Hollands Kroon tijdens de stemdagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft burgemeester Rian van Dam gezegd op NH Radio.

Van Dam gaf dit antwoord als reactie op de vraag hoe wordt omgegaan met mensen die activiteiten op het stembureau als excuus zouden gebruiken voor een sociaal uitje.

"We hebben afspraken gemaakt dat dit niet kan", verduidelijkt burgemeester Van Dam. "De politie en toezichthouders staan wel klaar om uit te rukken als het nodig blijkt te zijn. Om te waarschuwen of desnoods om een boete uit te delen."

Geen boete

Van Dam verzekert dat er geen boete wordt gegeven als mensen na 21.00 uur nog op straat zijn vanwege het uitbrengen van een stem, het tellen van het stemmen, of het controleren van de stemmentellers. Zelf gaat ze woensdag stemmen in de 'stem-drive-through' in de brandweerkazerne in Wieringerwerf. Ze wacht die avond de uitslagen vanuit huis af.