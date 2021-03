Levende zeepaardjes aangespoeld: "Dit is bijna niet-Nederlands"

BERGEN AAN ZEE - Na het stormachtige weer zijn de afgelopen dagen zeepaardjes aangespoeld op het strand tussen Bergen en Schoorl. Sommigen leefden nog en zijn opgevangen in een Noordzeeaquarium. "Daar zijn ze in goede handen", zegt boswachter Luc Knijnsberg die ze vond, samen met zijn vriendin.

Luc en zijn vriendin Lucette waren nog maar net op het strand toen ze al op het eerste zeepaardje stuitten. Het diertje leefde nog. "Ik heb altijd zo'n hondenpoepzakje mee", vertelt Lucette Proot. "Zeewater erin en toen hebben we hem meegenomen."

Al komen ze de laatste jaren vaker voor in de Noordzee, zeepaardjes blijven zeldzaam. Het zijn unieke dieren en niet alleen vanweg hun uiterlijk. "Ze zijn ook bijzonder omdat het vrouwtje haar eitjes in de buidel van het mannetje legt. Die broedt ze dan als het ware uit tot er kleine zeepaardjes uit zijn buidel komen". vertelt Luc die in het dagelijks leven boswachter is in het duingebied van PWN.

Acht zeepaardjes

In zijn vrije tijd is hij net als Lucette vaak op het strand te vinden. Het stel kan hun geluk niet op als ze tijdens dezelfde wandeling opnieuw een levend zeepaardje vinden. Ze besluiten verder te lopen tot aan Schoorl en vinden in totaal drie levende en vijf dode zeepaardjes langs de vloedlijn.

"Kijk nou, je wil ze gewoon redden", zegt Lucette. Duidend op het wonderlijke uiterlijk van het zeepaardje. "Zeepaardjes zijn uniek. Die wil je gewoon eens in je leven zien", vult haar vriend aan.