Burgemeester Wienen: corona beïnvloedt uitslag verkiezingen

De twee burgemeesters blikten in de radio-uitzending vooruit op de verkiezingen die door corona anders zijn dan normaal. Wienen verwacht dat kiezers massaal achter minister-president Mark Rutte gaan staan, omdat hij wordt gezien als dé man die de coronacrisis te lijf gaat. "Dat is in zijn voordeel. Het is terecht dat de verkiezingen doorgaan, maar het is wel jammer van dit neveneffect. De crisis heeft een flinke invloed op de uitslag."

Hij schat ook in dat partijen die tegen de crisisaanpak aanschoppen meer steun krijgen dan dat ze normaal gesproken zouden krijgen. En dat is niet terecht volgens de burgemeester, want het gaat de komende vier jaar over meer zaken dan alleen corona in de Tweede Kamer. Wienen had het niet over welk effect de corona-aanpak van zijn partijgenoot Hugo de Jonge (CDA) zal hebben op de verkiezingsuitslag.

Zoektocht

De Haarlemse burgemeester vertelde dat het een 'zoektocht' was om in zijn stad voldoende locaties te vinden die geschikt waren als stemlokaal. Deze moeten tenslotte voldoen aan de coronaregels. Veel gebruikelijke locaties waren te klein.

Ook waren er veel meer vrijwilligers nodig voor allerlei hand- en spandiensten in de stemlokalen. Er zijn nu bijvoorbeeld ook telploegen nodig voor het tellen van de briefstemmen. Veel vrijwilligers meldden zich aan en daar had de gemeente Haarlem zich op verkeken. "Het had vervelende consequenties. Sommigen wisten vrijdag nog niet naar welke locatie ze moesten. Daar hebben we onze excuses voor aangeboden", zei Wienen.

Hij verwacht dat de uitslag van de tellingen in Haarlem pas in de loop van de nacht van woensdag op donderdag bekend is.