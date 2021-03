Boer Jan en Rianne emigreren met gezin naar Denemarken, bedrijf is al verkocht

DEN HOORN - De Texelse schapenboer Jan Blom en zijn grote liefde Rianne die hij zes jaar geleden leerde kennen in het televisieprogramma Boer zoekt vrouw emigreren binnenkort met hun gezin naar Denemarken. Het bedrijf is al verkocht.

Waar de twee op Texel een schapenboerderij hadden, gooien ze in Denemarken het roer helemaal om: ze gaan zich daar richten op melkkoeien. De boerderij is al verkocht en een melkveehouderij is aangekocht. Het plan is om dit voorjaar met hun twee zoontjes te verhuizen.

Het idee voor de emigratie deden ze op in een spin-off van Boer zoekt Vrouw. Tijdens Onze boerderij in Europa reisden ze met presentatrice Yvon Jaspers door Denemarken. Het stel bezocht onder andere het boerenbedrijf van Sjaak en Jacqueline, die vier jaar geleden emigreerden. Ze gingen er naartoe om inspiratie op te doen en om te ontdekken of 'het gras in Denemarken groener is dan in Nederland'. Bij terugkomst was Jan serieus geïnteresseerd.