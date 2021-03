Supercar afgebrand bij garage, eigenaar ontdaan: "Dit was onze droom"

"Als je geen zin hebt om hem te maken kan je dat ook gewoon zeggen hoor. Dan hoef je hem nog niet in de fik te steken", geint Goezinne nog met de garagehouder, die naar de resten van de gisteren nog zo mooie auto kijkt. Even later: "We kregen een fotootje opgestuurd. 'Uw auto staat in de fik'. Ik zeg: 'dat kan niet, hij staat bij de garage.' Nou, het bleek hem toch te zijn. Dat is wel even schrikken."

Claxongeluid

"Ik werd wakker door een hard claxongeluid", vertelt de buurvrouw van twee huizen verder in de deuropening. "Toen bleef-ie aanstaan en dan ga je toch even kijken. Ik ben niet zo’n autokenner. Maar toch: toen ik afgelopen weekend zag dat hij naar de garage werd gereden, dacht ik wel: 'mooie auto'."

