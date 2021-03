Inschrijving van start voor TCS Amsterdam Marathon 2021

In het marathon weekend op 15, 16 en 17 oktober gaan de hele marathon, halve marathon én 8 km door. In welke vorm deze onderdelen georganiseerd gaan worden, zal mede afhangen van de eventuele coronamaatregelen op dat moment.

Er wordt nog besloten of onderdelen zoals de Kids Run, de Good Morning City Run en de Marathon Expo mogelijk zullen zijn. Le Champion vindt het op dit moment lastig te voorspellen of het mogelijk zal zijn voor buitenlandse lopers om naar Amsterdam kunnen reizen in oktober om de marathon te lopen.

René Wit, Race Director van de TCS Amsterdam Marathon: “We kunnen niet wachten om hardlopers weer in actie te zien komen op het marathonparcours door onze prachtige hoofdstad. We beseffen dat er nog een aantal belangrijke stappen genomen moeten worden in het onder controle krijgen van het coronavirus, maar we zijn optimistisch over de mogelijkheden in het najaar. Wij veronderstellen dat het na deze zomer weer op een verantwoorde manier mogelijk is. De vaccinatiesnelheid is hierin wel een cruciale factor.”

TCS Amsterdam marathon 2020 afgelast

In 2020 werd de TCS Amsterdam Marathon vanwege het coronavirus afgelast. Als alternatief werd toen de Virtual TCS Amsterdam Marathon georganiseerd waarbij lopers met een app hun eigen loopmoment en route konden bepalen.