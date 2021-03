De Peiling: de peilingen beïnvloeden mijn stemgedrag

NOORD-HOLLAND - Je hoort ze elke dag wel langskomen: de opiniepeilingen. Het geeft je een idee van de politieke voorkeur van stemgerechtigden. Dit kan je helpen in je keuze, maar tegelijkertijd blijft het ook een momentopname. Daarom vragen wij ons in De Peiling af: In hoeverre laat jij jouw keuze door de peilingen beïnvloeden?

De 'echte' verkiezingsdag is op woensdag 17 maart is, maar op maandag en dinsdag gaat in elke gemeente ook minstens één stemlokaal open. Dit is vooral bedoeld voor ouderen en kwetsbaren die dan in alle veiligheid hun stem kunnen uitbrengen, maar andere stemgerechtigden worden niet uitgesloten.

Ondertussen gaan de verkiezingscampagnes door en word je ook overspoeld met de stand van zaken rondom de verkiezingsuitslag, ook wel samengevat in de peilingen. De zogeheten peilingbureaus proberen de peilingen zo representatief mogelijk te maken door een goede doorsnee te bevragen van de Nederlandse kiezers. "Het panel wordt voor allerlei soorten onderzoek gebruikt", zegt Sjoerd van Heck van onderzoeksbureau Ipsos.

Het gaat dus niet alleen om politiek onderzoek. Sterker nog: "Men kan zich niet alleen voor ons politieke onderzoek aanmelden. Het zijn mensen die al aan andere onderzoeken hebben meegedaan. We willen niet alleen mensen in ons panel die politiek geïnteresseerd zijn, want dat geeft een vertekend beeld," aldus Sjoerd van Heck in de Volkskrant.

Stemgedrag

De invloed van peilingen op het stemgedrag zie je terug in de opkomst en in het strategisch stemmen. Doordat media veelvuldig berichten over peilingen raken burgers betrokken bij de politiek en dat zorgt ervoor dat er meer mensen naar het stemhokje gaan.

Tekst gaat verder onder de video van mediapartner NOS op 3: over hoe de peilingen jouw stem beïnvloeden.