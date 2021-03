Bijna drie ton voor Museumstoomtram: "Helpt enorm mee aan onze ontwikkeling"

HOORN - De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik heeft vandaag een cheque van bijna 300.000 euro ontvangen. Directeur René van den Broeke is ontzettend blij met de bijdrage. "Dit maakt ons minder kwetsbaar", vertelt hij aan WEEFF. "Het is fantastisch en veelzeggend dat veel mensen ons een warm hart toedragen."

Het bedrag is zeer welkom voor het museum in Hoorn, dat vanaf dit voorjaar een grote renovatie aan de werkplaats wil uitvoeren. "Dat is een heel grote ontwikkeling, midden in de nieuwe Poort van Hoorn", aldus Van den Broeke. "Waar we naar toe willen is een museum waarin we vertellen over de geschiedenis en de historische voertuigen, maar waar we onze bezoekers ook meer kunnen laten beleven op het moment dat zij niet met de trein reizen."

Volgens de directeur kan door de renovatie een groot deel van de verborgen schatten van het museum straks tentoongesteld worden. "Dat maakt ons minder kwetsbaar en afhankelijk ten opzichte van de treinreizen. We kunnen onze bezoekers straks veel meer bieden. Het bedrag dat we hebben ontvangen draagt bij aan de ontwikkeling van ons museum."

Hopen op versoepelingen

Door de coronapandemie stond de museumstoomtram tussen Hoorn en Medemblik het afgelopen jaar veelvuldig stil. En met de versoepeling van de maatregelen kon de trein afgelopen zomer weer rijden, maar nog niet op volledige capaciteit. Deze zomer hoopt het museum meer bezoekers te kunnen ontvangen.

"Wij hebben een paar aanpassingen gedaan ten opzichte van vorig jaar", aldus Van den Broeke. "Daardoor denken we nu 70 tot 80 procent van de normale capaciteit in de trein aan te kunnen bieden. Maar we willen ook meer mensen ontvangen in ons museum."

"Iedereen snakt weer naar een uitje. Met de juiste maatregelen kunnen we in de musea op een zuinig manier voor een veilige afstand tussen alle bezoekers zorgen", gaat hij verder. "We hopen dat er binnenkort meer duidelijkheid komt over de versoepelingen en wat dat voor ons gaat betekenen."

Ieder jaar hoger

Het bedrag maakt deel uit van de gelden die ieder jaar worden verdeeld door de BankGiro-loterij. Naast een vaste bijdrage van 200.000 euro ontving de Museumstoomtram 90.342 euro van deelnemers die een bijdrage aan het museum in Hoorn willen schenken.

"Dat bedrag is de afgelopen jaren steeds hoger geworden", licht de directeur toe. "Blijkbaar doen we het zo goed dat er een heleboel mensen zijn die dat voor ons willen doen. Dat is fantastisch om te zien."