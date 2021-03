Noordelijkste stembureau van Noord-Holland precies op tijd open

DE COCKSDORP - "Het is 7.30 uur, we gaan beginnen", klinkt het vanmorgen in de entree van het Eierlandsche Huis. Het stembureau is één van de twee bureau's die vandaag op Texel open gaat. Ook op het gemeentehuis kan al gestemd worden.

Het loopt nog niet meteen storm maar toch zijn er al een paar vroege vogels die in het eerste half uur hun stem komen uitbrengen. "Ik heb het wekkertje er niet voor gezet maar wil het wel meteen doen", vertelt een mevrouw, "Ik vind het belangrijk. Dan praat je mee"

Voorzitter Lucie Burger heeft samen met haar team alles klaar staan. Vlak voor de opening worden de laatste zaken nog even doorgenomen. "We hebben mondkapjes, handschoenen en alles kan keurig op afstand. We zijn er klaar voor".

Noordelijkste

Het Eierlandsche Huis is niet alleen het meest noordelijke stembureau van onze provincie. Nergens anders in Noord-Holland is de afstand tot Den Haag groter dan vanuit dit stembureau. "Ik vind dat het wat meer over de inhoud moet gaan. Het wordt nu erg op de man gespeeld", zegt een meneer die is komen stemmen. "Ik vind het bijvoorbeeld heel erg dat er nog voedselbanken nodig zijn in Nederland."

Met een paar eierdozen onder zijn arm brengt hij zijn stem uit. Door het mondkapje is zijn bril beslagen als hij zijn stem in de bus doet. "Ik heb mijn bril op anders zie ik niks", zegt hij lachend. Het ongemak van de combinatie heeft verder geen invloed gehad op zijn keuze. "Nee hoor, dat heeft met niet beïnvloed."