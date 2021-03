Nina wint schoonheidswedstrijd 'met een tintje': "Blij dat ik mijn verhaal kon delen"

HEEMSKERK - Dolblij is de 23-jarige Heemskerkse dat zij na een zenuwslopende finale werd verkozen tot winnares van The Face of Melanin Wonder 2021. Bij deze wedstrijd gaat het niet alleen om wie 'het mooiste' is, maar ook welke boodschap je uitdraagt: het totaalplaatje dus. "Het was zo spannend, ik ben zo blij dat ik heb gewonnen."

Je achtergrond, geloof of geslacht maakte voor deelname aan de wedstrijd niet uit, maar de deelnemers moesten wel 'een tintje' hebben, zo vertelde Nina eerder al aan NH Nieuws. Maar naast die voorwaarde, was een boodschap én een verhaal net zo belangrijk als het hebben van een 'mooi koppie', als niet belangrijker. "Of je nu lichtgetint of donker bent, Aziatisch of Afrikaans, jongen of meisje: je verhaal is bij deze verkiezing net zo belangrijk als je looks."

Nina vertelde dat zij als meisje uit Burundi, Oost-Afrika moest wennen in Heemskerk, maar ook aan de opmerkingen die het hebben van een donkere huidskleur met zich meebracht. "Met mijn verhaal, maar ook het behalen van de titel hoop ik andere gekleurde jongeren te inspireren dat alles mogelijk is, maar ook anderen te laten zien dat er geen verschil tussen mensen hoeft te zijn", aldus een dolgelukkige Nina.

Inspirerend

Het winnen van de finale betekent dat Nina het nieuwe gezicht van het online magazine van Melanin Wonder wordt. "Daar ben ik natuurlijk enorm blij mee, maar ook dat ik zoveel inspirerende mensen heb ontmoet. Allemaal jonge mensen die strijden voor gelijkheid en saamhorigheid, dat vond ik heel inspirerend."