Zoekactie naar vermiste Willem (68) in Purmerbos

PURMEREND - Onder leiding van de politie werd er gistermiddag door ongeveer 80 leden van Stichting Veteranen Search Team gezocht naar Willem uit Purmerend. Willem verliet op zaterdagochtend rond 06.00 uur zijn woning in Purmer-Zuid. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

Tijdens een debriefing werd gemeld dat de teams niets gevonden hadden naar wat ook maar enigszins leek op een aanwijzing van de vermiste man of spullen van Willem.

Ook reddingshonden van St. Reddingshonden RHWW zijn ingezet tijdens de zoekactie. De zoekteams kamden in linies het gehele Purmerbos uit waarbij ook bosjes en moeilijk toegankelijke bosgedeeltes niet werden geschuwd. Omstreeks acht uur in de avond kwamen de teams, na een zoektocht van drie-en-een-half uur terug, op de parkeerplaats bij VV Wherevogels.

De familie van Willem maakt zich grote zorgen. Willem is 68 jaar, 1.92 meter lang en hij heeft een dun postuur. Hij heeft een donkere haardos en een volle snor. Ten tijde van de vermissing was Willem gekleed in een zwarte jas van het merk Strauss, een zwarte broek en bruine bergschoenen.