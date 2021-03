AstraZeneca-vaccin wordt voorlopig niet toegediend, bijna 300.000 afspraken afgezegd

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft zondagavond besloten om vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin voor in ieder geval twee weken stil te leggen. Dat doet hij op advies van de de Nederlandse medicijnenwaakhond CBG.

Uit het Coronadashbord van de Rijksoverheid blijkt dat er momenteel 350.284 mensen gevaccineerd zijn met het AstraZeneca-vaccin. Uit een prognose blijkt dat op 28 maart in totaal 639.075 mensen ingeënt zouden moeten zijn met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut. Door de stop op het AstraZeneca-vaccin moeten dus ongeveer 289.000 prikafspraken worden afgezegd.

De Nederlandse Medicijnautoriteit CBG komt tot het advies om het toedienen van het AstraZeneca-coronavaccin stil te leggen op basis van nieuwe informatie. Ze handelen uit voorzorg voor andere klachten dan het beperkte aantal meldingen van trombose na vaccinatie, waarop het CBG hun oordeel over het vaccin voor dit weekeinde baseerde. Toen werd nog beslist door te prikken.

Uit voorzorg is nu besloten om de komende twee weken niet te prikken met AstraZeneca, zo meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.