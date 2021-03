Liveblog: de eerste verkiezingsdag

Inmiddels zijn de eerste kruisjes gezet. Maar volgens NH Nieuws-verslaggever Matthijs Gemmink loopt het nog geen storm. Rond 8.00 uur hebben ongeveer vijf mensen hun stem uitgebracht bij het meest noordelijke stembureau van de provincie: het Eierlandsche Huis in de Cocksdorp.

Volgens de waarnemer van het stembureau is het nog afwachten hoe druk het gaat worden vandaag: "Ik vermoed dat het geen storm gaat lopen. Het is voor de kwetsbaren vandaag, maar we weigeren niemand", vertelt de verantwoordelijke voor het stembureau.