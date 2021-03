Al 40 jaar bouwen Wim en Wim stembureaus op: "Grote race"

HUIZEN - De opbouw van de stembureaus is een stuk ingewikkelder dan bij verkiezingen zonder een lange lijst aan voorzorgsmaatregelen. Spatschermen, liters desinfectiemiddel en looproutes van begin tot eind. De mannen die de bureaus in Huizen opbouwen zijn echter hetzelfde: Wim Rijnsent en Wim van As.

"Het is veel meer werk erbij", vertelt Wim Rijnsent. "Voorheen zette je het neer en rende je weg, maar nu moet je de vloer afplakken, spatschermen neerzetten en ga zo maar door." Het was dan ook wel even omschakelen richting deze verkiezingen voor de Wimmen. "Vooral voor de andere Wim zat er heel veel voorbereidingswerk in", vertelt Rijnsent.

Die Wim moest namelijk per stembureau bekijken of het haalbaar was om bijvoorbeeld voldoende afstand te houden. "Daardoor zijn er hier in Huizen wat stemlocaties afgevallen, maar ook bijgekomen", vertelt Wim van As. In totaal zijn er nu 22 stemlocaties in het dorp, waarvan vier al op maandag de deuren openen voor ouderen en kwetsbaren.

Stembussen ophalen

Dat eerder opengaan betekent ook deze week nog extra werk voor de mannen. "Stembussen mogen niet blijven staan op een locatie waar geen alarm is." Zo moet de stembus in de Goede Herder Kerk drie keer in alle vroegte worden gebracht en 's avonds weer worden opgehaald. Al zit volgens de heren het echt harde werk op de woensdagavond. "Dan moeten we per stembureau netjes wachten tot ze klaar zijn met tellen om de bussen naar het gemeentehuis te brengen. We hebben weleens meegemaakt dat we pas midden in de nacht de laatste bus konden ophalen", vertelt Rijnsent.

Bekijk hieronder hoe Wim en Wim de stembureaus in Huizen opzetten. Tekst loopt door onder video.