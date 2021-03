Stichting Ecoring verrast door steun na diefstal: "Tegenslag omgezet in kracht"

HAARLEM - Bij een inbraak vorige maand werd voor duizenden euro's aan tuingereedschap en een elektrische bakfiets gestolen van Stichting Ecoring. In de daarop volgende weken is de stichting overladen met donaties. "Met de inzamelingsacties is het super goed gegaan", vertelt Raul Post, een van de oprichters van Ecoring.

Een deel van de gedoneerde spullen - Stichting Ecoring

Na de inbraak heeft Ecoring veel tuingereedschap ontvangen: "Scheppen, kruiwagens, een aggregaat, een kettingzaag. Mensen kwamen zelfs spullen brengen met busjes. Er waren ook oma's die oud tuingereedschap kwamen brengen. Echt fantastisch!", vertelt Raul. Hij had niet verwacht dat de hulp uit zoveel hoeken zou komen. De stichting probeert jong en oud te verbinden door groente en fruit te verbouwen en samen met de buurt te eten. Er worden ook activiteiten georganiseerd en buurtbewoners kunnen in ruil voor een bijdrage gewassen komen plukken bij de tuinderij. Overweldigd door steun "De fundraising staat nu op bijna 3500 euro, we hebben ook directe donaties gehad. Het schadebedrag was 5800 euro en daar zitten we al bijna aan", vertelt Raul opgelucht. "We hebben een grotere achterban dan we dachten, echt opzienbarend", zegt hij. Met het geld kunnen niet alleen de tuingereedschappen worden vervangen, ook kan de beveiliging worden opgeschroefd om dit soort inbraken in de toekomst te voorkomen. Na de inbraak vertelde Raul aan NH Nieuws dat hij een zeecontainer wilde aanschaffen "zodat we de spullen achter slot en grendel kunnen plaatsen". En dat is gelukt, zoals op de foto hieronder te zien is. Tekst loopt door onder de foto

Container om spullen in op te ruimen - Stichting Ecoring