Grootouders zetten zich in voor het klimaat: "Er moet meer vaart achter"

HILVERSUM - Aandacht voor het klimaat is heel belangrijk, ook in coronatijd. Dat vindt Jogchum Kooi (76), die zich samen met zijn vrouw Bea (76) al jaren inzet als Grootouders voor het Klimaat. Sinds een paar weken zetten de Hilversummers hun opgetuigde bakfiets ergens in het dorp neer, om hun boodschap te verspreiden.



Joghum (76) en Bea (76) zetten zich in voor een leefbaar klimaat. - NH Nieuws / Julian Fillekers

In de aanloop naar de verkiezingen laten de opa’s en oma’s van zich horen. "De aarde wordt steeds warmer en dat heeft dramatische gevolgen", zegt Jogchum Kooi zorgelijk. Hij is nauw betrokken bij de Grootouders voor het Klimaat, een landelijke milieubeweging die in 2016 is opgericht. "Jogchum en ik willen dat er bewustwording is", legt zijn vrouw Bea uit. "We zijn nog gezond, dus ik vind het belangrijk dat ook wij ons steentje bijdragen." De organisatie bestaat voornamelijk uit senioren, maar volgens het echtpaar Kooi zijn anderen ook zeker welkom, omdat het klimaatprobleem iedereen aangaat. Den Haag Normaal gesproken staan er iedere twee weken ook enkele leden van de Grootouders op het Binnenhof in Den Haag om de klimaatzaak warm te houden. Volgens Kooi hebben de grootouders al met verschillende bewindsvoerders en Kamerleden gesproken, maar komt er nog altijd weinig van de grond. "Er moet veel meer vaart achter", aldus Kooi. Bekijk hier hoe Jogchum en Bea Kooi zich als grootouders voor het klimaat inzetten. Tekst loopt door onder de video

Grootouders zetten zich in voor klimaat - NH Nieuws

Volgens Kooi is het van uiterst belang dat de klimaatdiscussie door de Nederlandse politiek niet wordt vergeten. Maar hij wil zijn boodschap ook op lokaal niveau, in zijn thuisdorp Hilversum verspreiden. "We willen graag dat mensen weten dat ze op een goede partij moeten stemmen, zodat de toekomst kan worden beschermd", vertelt Kooi. Hij zet zijn met spandoeken opgetuigde bakfiets regelmatig op verschillende plekken in Hilversum neer, om aandacht op te roepen voor zijn missie. "Klimaatverandering bestrijden is niet makkelijk", benadrukt Kooi. "Dus als je niets doet, wordt het probleem steeds groter. Dan krijgen toekomstige generaties te maken met een bijna onoplosbare situatie."