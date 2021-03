Realistische Idrissi beseft dat z'n statistieken beter moeten voor een basisplek bij Ajax: "Spreken niet in m'n voordeel"

ZWOLLE - Na de eenvoudige overwinning van Ajax op PEC (0-2), schoven trainer Erik ten Hag en Oussama Idrissi aan in de perszaal. De aanvaller viel goed in tegen de Zwollenaren. "Geduld hoort ook bij de topsport."

"Als aanvaller word je redelijk afgerekend op je statistieken", vertelt Idrissi over z'n huidige reserverol bij Ajax. "En op dit moment spreken ze niet echt in m'n voordeel."

"Wedstrijd gedicteerd"

Ajax was in Zwolle oppermachtig. De thuisploeg kwam er totaal niet aan te pas en daardoor hoefden de mannen van Erik ten Hag zich nauwelijks in te spannen om de drie punten mee te nemen. "We hebben de wedstrijd gedicteerd, slechts een klein onoplettendheidje in de eerste helft." Nu kunnen we ons gaan voorbereiden op Young Boys."

