Tennisser Gijs Brouwer bekroont rentree met toernooizege in Zwitserland

TRIMBACH - Gijs Brouwer heeft het future toernooi in het Zwitserse Trimbach gewonnen. Voor de Venhuizenaar was het zijn eerste toernooi na een slepende blessure die hem maanden aan de kant hield.

In de finale was de Nederlands kampioen te sterk voor de Duitser Elmar Ajupovic (7-5, 6-0). De eerste set in Zwitserland ging nek aan nek, maar in de laatste game wist Brouwer zijn tegenstander te breaken. In de tweede set ging hij er volledig overheen en won daarmee het toernooi.