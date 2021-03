AZ-speler geschorst na online gokken op voetbalwedstrijden

ALKMAAR - De tuchtcommissie betaald voetbal heeft een speler van AZ voor twee wedstrijden geschorst omdat hij in het seizoen 2019/2020 gegokt heeft op wedstrijden uit de Eredivisie en KNVB-beker. De speler in kwestie, die door zowel AZ als de KNVB anoniem wordt gehouden, heeft zijn schorsing al uitgezeten. Dat brengt de KNVB in een officiële verklaring naar buiten.

De woordvoerder van AZ bevestigt het nieuws tegenover NH Nieuws, maar wil wel duidelijk maken dat het gaat om weddenschappen op wedstrijden waarin de speler zelf niet actief is geweest. Daarom is er geen sprake van matchfixing, aldus AZ.



"De speler in kwestie was niet goed genoeg op hoogte van de regelgeving omtrent wedden op voetbalwedstrijden en wij zullen dit als club meer onder de aandacht brengen in de toekomst", aldus de woordvoerder van AZ.

De speler heeft bij AZ aangegeven dat hij de zaak betreurt, maar uitgelegd hoe het is gegaan. Na zijn uitleg en de uitspraak is de zaak daarmee voor AZ gesloten, is te lezen op de website van de club.

Reglementen

In het negen pagina's tellende document van de KVNB staat beschreven dat het voor spelers verboden is om weddenschappen af te sluiten op wedstrijden uit de eigen competitie. 'Het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd waarin u (in)direct enige mate van invloed had of kon hebben' is strafbaar staat in het document.

De speler in kwestie zou ook een vriend in staat hebben gesteld om namens hem op wedstrijden te gokken. Ook dat is tegen reglementen in: 'Ook in het geval dat de weddenschappen (uitsluitend) door de vriend van appellant zijn afgesloten, is het appellant die zich niet heeft onthouden van het wedden.'

Strafmotivering

De strafmotivering van de tuchtcommissie luidt: "Appellant (zo wordt de speler van AZ genoemd - red.) heeft zich niet onthouden van wedden als bewezen verklaard. Het sluiten van weddenschappen op voetbalwedstrijden als hier aan de orde kan in het algemeen een ernstige bedreiging inhouden voor de integriteit van de voetbalsport.

Met name van professionele voetballers mag daarom - mede gelet op hun voorbeeldfunctie - grote zorgvuldigheid en terughoudendheid worden verwacht bij het wedden op voetbalwedstrijden. - Voor het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden (matchfixing) is in deze zaak zelfs geen begin van bewijs."

Het hoger beroep van de zaak is door commissie van beroep betaald voetbal mondeling behandeld op 26 februari 2021. De speler in kwestie heeft zijn schorsing al uitgezeten en heeft een geldboete van 450 euro opgelegd gekregen.