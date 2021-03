Aanhouding bij protest op Museumplein

De politie heeft de vrouw aangehouden, omdat ze geen gehoor gaf aan het bevel van de agenten. Voor de demonstratie staan veel politie en ME op en rondom het Museumplein. Er zijn honderden mensen aanwezig, de sfeer is rustig.

Niet de eerste keer

De wekelijkse demonstratie is net als de vorige keren door de driehoek (politie, justitie en de burgemeester) ontbonden, waarna de demonstranten wordt verzocht te vertrekken. Vorige week was ook het waterkanon aanwezig, maar dat werd niet gebruikt. In totaal werden vorige zondag 28 betogers aangehouden: drie wegens openlijke geweldpleging en zeven voor het niet voldoen aan een bevel of vordering.