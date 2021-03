Panic from Dublin van Queen’s Pleasure is WEEFF Top Favoriet

De Nederlandse garagerockband Queen’s Pleasure werkt hard aan een eerste album, maar gaf de afgelopen maanden vast een voorzet met een drietal singles. Panic from Dublin is komende week vaak te horen op WEEFF Radio, als nieuwe WEEFF Top Favoriet.

Queen’s Pleasure deed mee aan de Popronde in 2019 en deed daarbij ook Hoorn aan, waar ze een kapperszaak op het Kerkplein onveilig maakten. Een paar maanden later speelden ze op het Groningse festival Eurosonic. Beide vaak een voorbode voor een prachtig festivaljaar, alleen bleek 2020 in zijn algemeenheid niet bepaald een prachtig festivaljaar.

Echt profileren kon Queen’s Pleasure zich dus niet, maar ook zonder concerten en festivals trekt de band de aandacht. In 2020 brachten de jongens drie singles uit en ook in het nieuwe jaar verschenen er al twee nieuwe liedjes. Een voorbode van een album, wat er ook snel moet komen.

Album

De muziek van Queen’s Pleasure omschrijven ze zelf als 'een mix van Dandy Warhols en Blur, met de power van The Ramones en de melancholie van The Smits'. Het geluid van de band doet erg denken aan de jaren ’70, ook op de single Panic from Dublin. Een stevige gitarenpartij zoals alle nummers van de band, in combinatie met een refrein dat goed in het geheugen blijft hangen.