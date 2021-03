Buurt opgeschrikt door vluchtende jongeren in achtertuinen

HAARLEM - Bewoners van de Generaal Joubertstraat en Generaal de Wetstraat werden gisteravond laat opgeschrikt door jongeren die op de vlucht waren voor de politie na een illegaal feestje. Ze klommen door achtertuinen over schuttingen en daken. "Het is een hele rustige buurt, maar gisteravond stonden ze hier achter in de tuin. Het leek wel een filmscène", vertelt een buurtbewoner die liever anoniem blijft.

Zijn vrouw staat nog na te trillen. "Ik was zo geschrokken, ik zei ook tegen de politie dat ik bang was. Zoiets heb ik nog nooit gezien!"

De politie kwam na meldingen van geluidsoverlast naar de Generaal Joubertstraat om poolshoogte te nemen. Daar bleek een silent disco-feestje aan de gang in een woning. In eerste instantie lukte het de politie niet om binnen te komen, maar ze zagen wel dat zo'n vijftien aanwezigen de woning aan de achterzijde verlieten, en via de daken en aangrenzende tuinen de benen probeerden te nemen.

'Buurvrouw krijgt rekening'

Een buurtbewoner liet de politie door zijn huis naar de tuin gaan. "Die jongeren stonden hier achter op mijn dak, de hele regenpijp is vernield. En het dak moet ik nog bekijken, maar dat is misschien ook wel beschadigd. Ik heb het net twee jaar geleden vernieuwd dus de buurvrouw krijgt wel een rekening."

De bewoonster van het pand is volgens buurtbewoners op vakantie en verhuurde haar woning via een verhuurplatform. "Dat deed ze volgens mij wel vaker en er is nooit eerder iets gebeurd", vertelt een buurman uit de straat.

Onder invloed

De meeste bewoners van de twee straten hebben wel iets meegekregen van de feestgangers. "Ze waren wel duidelijk onder invloed", vertelt een mevrouw die iets verderop in de straat woont. "Eentje wilde niet met de politie mee en de ziektes vlogen wel door de lucht."