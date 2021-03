KZ troeft Blauw-Wit op alle fronten af

AMSTERDAM - De korfballers van Koog Zaandijk hadden zondagmiddag geen kind aan Blauw-Wit. De bezoekers liepen al snel weg bij de Amsterdammers en waren niet meer te achterhalen: 12-28. Groen Geel is door het resultaat in de Blauw-Withal geen kandidaat voor de play-offs meer.

Bij Groen Geel gingen alle ogen uit naar deze wedstrijd. Bij winst van Blauw-Wit behielden de korfballers uit Wormer zicht op de play-offs. Ondanks een korte voorsprong voor de Amsterdammers, sloeg KZ in de openingsfase een gaatje (2-5). Blauw-Wit slaagde er niet in om voor de rust het gat te dichten. In de laatste minuten gaf KZ nog even gas en liep uit naar 7-12.

Geen kind

Blauw-Wit had het ook na de pauze lastig tegen KZ, dat erg sterk onder de korf was. De ballen aan de kant van de thuisploeg hadden weinig succes. Momo Stavenuiter, vaak goed voor een aantal treffers voor Blauw-Wit, werd onschadelijk gemaakt door KZ. Op veel fronten waren de korfballers uit Wormer beter en drukten dat ook uit. Tien minuten voor het einde was het verschil opgelopen tot tien punten (9-19).

In de slotfase had Blauw-Wit weinig meer in te brengen en zag het KZ gemakkelijk naar een nog grotere voorsprong lopen. Blauw-Wit slaagde er maar niet in om scores te maken en scoorden in de tweede helft slechts vijf punten. KZ liep uit naar 12-28.

Goede zaken

KZ klimt dankzij de overwinning naar de tweede plek in de competitie met tien punten. Blauw-Wit zakt naar de vierde plek. Groen Geel, dat gebaat was bij een overwinning van de Amsterdammers, heeft door het resultaat geen zicht meer op de play-offs.

