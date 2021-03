Silent disco leidt tot geluidsoverlast: feestgangers vluchten via daken voor politie

HAARLEM - De politie heeft gisteravond de stekker uit een feest in een huis aan de Generaal Joubertstraat getrokken. Daar waren zo'n dertig mensen uit het hele land bijeen voor een silent disco waarbij zoveel decibellen werd geproduceerd dat buren klaagden over geluidsoverlast.

De agenten die rond 22.30 uur aanbelden om poolshoogte te nemen, werden niet binnengelaten. Collega's zagen ondertussen wel dat zo'n vijftien aanwezigen de woning aan de achterzijde verlieten, en via de daken en aangrenzende tuinen de benen probeerden te nemen.

Dat lukte echter niet, omdat de tuinen van de woningen aan de De Wetstraat grenzen aan de tuinen van de woningen in de straat erachter, de Generaal de Wetstraat. Het huis waarin het stille feest werd gehouden, was verhuurd via een verhuurplatform.

Een buurtbewoner laat NH Nieuws weten dat de straat 'rond 22.30 uur volstond met politie', inclusief een hondengeleider. "Zes à acht agenten", zegt hij. "Ik vroeg me al af wat er aan de hand was."

Lachgas

In het huis trof de politie lachgascilinders, ballonnen en drank aan. Uiteindelijk zijn de namen van alle aanwezigen genoteerd. Uiteindelijk zijn twee feestgangers aangehouden, van wie een voor verzet tegen de politie en een ander voor het niet kunnen tonen van een id-bewijs. Verder heeft de politie enkele feestgangers die zich op straat begaven, bekeurd voor het schenden van de avondklok.