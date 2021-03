Zorgen over komst mega-windturbines: "Meeste dorpsbewoners weten van niets"

Stef Stendert uit 't Zand heeft een brief gekregen voor een informatieavond van de gemeente. "Het gaat over een strategie. Dat is alles wat ik weet. De informatie is een brief en daar doe je het maar mee. Ik laat mijn hond wel eens uit in de Wieringermeer en dan zie ik een grote, rode zee van lichtjes. Vind ik dat erg? Dat weet ik niet."

"Dat klopt," zegt wethouder Hans Heddes van Schagen. "De informatieavond gaat vooral over kleine windmolens bij boeren, zonnepanelen op grote daken en parkeerterreinen. We hebben als gemeente ook een verantwoordelijkheid in de regio als het gaat om duurzame energie. We zeggen niet: zet alles maar in het IJsselmeer. Gezien de onrust zal ik ook vertellen over de ideeën voor de grote turbines."

Gerard Schouten van de dorpsraad 't Zand heeft geen goed woord over voor de communicatie van de gemeente Schagen. "De meeste dorpsbewoners weten van niets. Wij willen wel graag duidelijkheid over wat ons te wachten staat. Dinsdag is er een informatieavond voor bewoners over de plannen, maar over de windturbines staat helemaal niets. "

Henno Dasselaar van stichting Kritisch Platform Zijpe wil niet alleen maar klagen. Hij heeft inmiddels een alternatief energieplan dat in opdracht van bewoners is opgesteld: "Het is een bod voor duurzame energie in Noord-Holland Noord wat gelijkstaat aan wat het huidige plan biedt, alleen is ons plan leefbaar. Het is niet leefbaar als je hier een hele rij turbines neerzet."

"Het is niet zo dat we zomaar 10, 20, 30 windmolens in ‘t Zand neerzetten", zegt wethouder Heddes van Schagen. "De Wieringermeer is niet het fraaiste tafereel voor onze gemeente." De wethouder belooft dat de komende twee jaar er sowieso geen molens komen. "We gaan met de dorpsraad in gesprek en als er echt geen draagvlak is in 't Zand, dan weet ik wel hoe het afloopt met het zoekgebieden."