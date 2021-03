AZ-aanvoerder Koopmeiners claimt eigen goal FC Twente: "Voor beide partijen is het beter"

ALKMAAR - AZ won zaterdagavond in eigen huis vrij gemakkelijk met 4-1 van FC Twente. Voor de neutrale toeschouwer was er in de eerste helft (3-1) het meest te beleven. Met maar liefst drie eigen doelpunten (2-0, 3-0 en 3-1) was het een eerste helft die in ieder geval de geschiedenis boeken in zal gaan.