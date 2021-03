'Amsterdams hotel krijgt flinke huurkorting door corona na uitspraak rechter'

V heeft in totaal drie vestigingen in de stad, namelijk aan de Fizeaustraat, Weteringsschans en de Nes. De eigenaar stapte naar de rechter om een huurverlaging te krijgen vanwege de gekelderde omzet.

Volgens de krant heeft het bedrijf altijd de huur van 50.000 euro per maand betaald, maar door de coronacrisis daalde de omzet met 75 procent. In 2019 waren de kamers altijd 91,5 procent van de tijd bezet, maar vorig jaar was die bezetting gemiddeld 29,5 procent. Ook de kamerprijs daalde flink, van ongeveer 120 tot 80 euro euro per nacht tot de bezettingsgraad.

Van beide kanten geen schuld aan crisis

De rechter heeft deze week besloten dat Hotel V korting moet krijgen. Het bedrijf krijgt een korting van 50 procent op de huurkosten. Daarnaast krijgt V vanaf het begin van de coronacrisis 50 procent van de huurkosten terug. Na 1 juli krijgt het hotel een huurvermindering van 40 procent en vanaf 2022 een korting van 30 procent.

De rechtbank vindt dat zowel het hotel als de verhuurder geen schuld hebben aan de coronacrisis, om die reden moet de schade over twee partijen worden verdeeld.