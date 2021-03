Duel met drie eigen doelpunten levert AZ drie punten op

ALKMAAR - Na een bijzondere eerste helft met drie eigen goals heeft AZ thuis afgerekend met FC Twente. Na vier doelpunten in de eerste helft kwam er na rust nog eentje bij: 4-1. Dario Dumic, Joël Drommel en Albert Gudmundsson kregen alle drie een eigen doelpunt achter hun naam.

Ook Twente kwam tot scoren dankzij een eigen doelpunt. Uit een hoekschop leek Jesse Bosch binnen te koppen, maar Albert Gudmundsson van AZ raakte de bal op zijn been en zorgde zo ongelukkig voor de 3-1.

Na een kwart wedstrijd leek Boadu de voorsprong te verdubbelen. Koopmeiners dook op als rechtsbuiten en gaf een lage voorzet. Verdediger Dumic - duellerend met Boadu - tikte de bal vervolgens langs zijn eigen doelman. Even later zaten de Alkmaarders helemaal op rozen. Een vrije trap vanaf de achterlijn werd hard voorgegeven door Koopmeiners, waarna Twente-keeper Drommel de bal plots tot doelpunt promoveerde: 3-0.

Myron Boadu en Teun Koopmeiners wisten daarnaast in het goede doel te scoren. Boadu deed dat al na vier minuten. Hij rondde een fraaie aanval over veel schijven af. Calvin Stengs verzorgde de assist, waarna de AZ-spits eenvoudig kon binnenwerken.

De tweede helft was het aanzien minder waard. Twente was onmachtig en AZ consolideerde de voorsprong. Koopmeiners zorgde een klein kwartier voor tijd voor het laatste doelpunt. Met een diagonaal schot gooide hij de wedstrijd in het slot. Stengs leek nog 5-1 te maken, maar na inmenging van de VAR werd zijn treffer afgekeurd vanwege buitenspel.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson (Sugawara/84), Letschert, Martins Indi, Wijndal; Koopmeiners, Reijnders (Goudmijn/84), Gudmundsson (De Wit/67); Stengs, Boadu, Karlsson (Aboukhlal/82)

Opstelling FC Twente: Drommel, Ebuehi, Dumic, Pierie, Oosterwolde; Zerrouki (Ilic/74), Roemeratoe (Brama/46), Bosch; Narsingh, Danilo, Menig (Abass/61)